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«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на каталонское дерби Примеры

«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на каталонское дерби Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.42, «Барселона» забьёт в каждом тайме за 2.10.

«На вопрос, с форой брать «Барселону» или без, я бы ответил, что без большой форы. Эти дерби проходят по-разному, за исключением того, что «Эспаньол» редко забивает хотя бы один гол. «Барселона» прошлый матч на этом выезде выиграла со счётом 4:0, но сейчас, сразу после перерыва, вряд ли сыграет выдающимся образом. В победе сине-гранатовых я не сомневаюсь, но вряд ли она будет разгромной».

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