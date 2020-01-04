«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на каталонское дерби Примеры

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.42, «Барселона» забьёт в каждом тайме за 2.10.



«На вопрос, с форой брать «Барселону» или без, я бы ответил, что без большой форы. Эти дерби проходят по-разному, за исключением того, что «Эспаньол» редко забивает хотя бы один гол. «Барселона» прошлый матч на этом выезде выиграла со счётом 4:0, но сейчас, сразу после перерыва, вряд ли сыграет выдающимся образом. В победе сине-гранатовых я не сомневаюсь, но вряд ли она будет разгромной».



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