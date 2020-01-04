«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Англии

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.28, «Вулверхэмптон» забьёт в первом тайме за 1.98.



«У «Вулвз» не хватило сил на концовку плотного новогоднего календаря, да и мотивация, наверное, иссякла после победы над «Манчестер Сити». Сейчас с мотивацией всё в полном порядке, тем более матч кубковый. «Ман Юнайтед» оставил очень плохое впечатление в матче с «Арсеналом». Не думаю, что за несколько дней что-то существенно улучшится. Ставлю на хозяев».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.