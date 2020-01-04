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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Англии

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.28, «Вулверхэмптон» забьёт в первом тайме за 1.98.

«У «Вулвз» не хватило сил на концовку плотного новогоднего календаря, да и мотивация, наверное, иссякла после победы над «Манчестер Сити». Сейчас с мотивацией всё в полном порядке, тем более матч кубковый. «Ман Юнайтед» оставил очень плохое впечатление в матче с «Арсеналом». Не думаю, что за несколько дней что-то существенно улучшится. Ставлю на хозяев».

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