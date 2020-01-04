«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Юрия Розанова на матч испанской Примеры

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» в два мяча за 4.32, гол Лионеля Месси за 1.60.



«Победа в дерби — обычное дело для «Барсы». Вряд ли стоит предполагать, что она будет какой-то слишком крупной. Но результаты 2:0 или 3:1 буквально просятся. Первый результат считаю более вероятным, однако и за «в два мяча» платят отлично. Зачем авантюрничать? И так риск немалый.

Можно взять и фору. Тоже достаточно вероятно. А ещё лучше — гол Месси. Сейчас он так хорош, что ставка кажется верной».



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