Швеция — Россия: прогноз Александра Кожевникова на матч полуфинала МЧМ-2020

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Молодёжного чемпионата мира — 2020 Швеция U20 — Россия U20.
Ставка: победа России за 2.45.
«Наши должны победить с преимуществом в одну шайбу в основное время. Команда у нас хорошая, ребята пришли в себя после неудач на групповом этапе, ответственность возросла максимально, все это понимают.
Шведы выиграли пять матчей из пяти, это очень серьёзно. По новой системе заняли в рейтинге первое место. В матче со Швейцарией мы сыграли по счёту и особо сильно не напрягались. Так что и со шведами вполне по силам разобраться, лишь бы только не начали удаляться наши хоккеисты, как было со швейцарцами, потому как в противном случае будут проблемы, несмотря на то что мы посильнее и помастеровитее шведской команды.
Наш соперник играет в систему, а у нас её просто нет, куда как важнее душа. Поэтому надо действовать напором, заставлять оппонента ошибаться, чтобы они правила нарушали, а мы чистыми из воды выходили. Нужно попробовать грамотно создавать помехи вратарю, без нарушений и подозрений. Будут ли россияне сливать этот матч? Нет, конечно. Сейчас каждый матч как финал: проиграл — вылетел. Шведы сильнее как раз за счёт системы, а российские хоккеисты чаще импровизируют, и это им, как правило, помогает. Мы прибавляем от матча к матчу.
Томас Монтен, главный тренер шведов, считает наших крупногабаритным соперником, сильным, напористым, в какой-то степени даже боится нас. Дорофеев немного приболел. Может, не сыграет в полуфинале, посмотрим. Возьмём победу сборной России и её выход в финал».
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