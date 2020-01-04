«Сочи» – ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 4 января

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1,5) за 2.00.



««Армейцы» выиграют, команда на подъёме. Ребята отдохнули, продышались, будут давить соперника и всё-таки задавят своей мощью. После перерыва у них всегда всё хорошо, начинают здорово. Главное для ЦСКА — темп. Они его будут держать и выиграют шайбы в две минимум.



Сочинцы играют дома, но вряд ли им это поможет достичь успеха. Ребята играют так, что, если их придавят, прижмут, всё — опускают руки, и не суть важно, домашний матч или выездной. В то же время могут удивить и уделать фаворита даже на выезде. Если там нет иностранцев, то и команды тоже нет, очень многое зависит от легионеров.



В команде Игоря Никитина сейчас лечится один из лидеров — Сергей Андронов, но и без него хватает атакующих хоккеистов. А вот у ребят из Сочи проблемы куда серьёзнее: сразу шестеро игроков в лазарете, и среди них — четверо нападающих, включая лидера Владислава Калетника, который там уже засиделся. Итак, беру уверенную победу «армейцев»».



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«Сочи» — ЦСКА. Прогноз: проверяем коэффициент 3.90 в матче КХЛ «Сочи» никогда не выигрывал у красно-синих на своём льду.