«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона» в 19-м туре испанской Примеры.



Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4,5 мяча за 1.85.



«Эспаньол» сменил уже третьего тренера за первую часть чемпионата (были Гальего, Мачин, который также не справился с работой, команда на последнем месте). Сейчас пришёл Абелардо. И сразу испытание для него — каталонское дерби с «Барселоной». Будет непросто. Селадес с «Валенсией» тоже начинал матчем с «Барсой» и попал под 5 мячей, правда, на «Камп Ноу».



У «Эспаньола» такая ситуация: вы, друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь. Наверное, про «Эспаньол» можно так сказать. Меньше всех забили, больше всех пропустили. Конечно, проблем у «Эспаньола» выше крыши. Но это в чемпионате. В Лиге Европы всё неплохо.



«Барса» на ходу. Может быть, «класико» было не лучшим. Но в следующем туре обыграли «Алавес». Не без проблем. Но когда Месси хочет играть, с результатом проблем нет. На каталонское дерби игроки «Барсы» всегда настраиваются нормально.



В последних 15 дерби «Эспаньол» не забил в 12 случаях. Можно рискнуть и взять «победу «Барселоны» всухую» за 2,8. Отличный коэффициент. Но я бы поостерёгся. Допускаю, что не пропустят гости, но опасно. Мне кажется, голов должно быть не очень много, но «Барселона» выиграет. 5 мячей точно не жду от этой встречи. Неоткуда им взяться. «Барселона» может, наверное, забить 5 или 4, но 1 пропустить, но сильно в этом сомневаюсь. Абелардо — тренер практичный, сухой. Попытается сыграть максимально аккуратно.



Возьму за отличный коэффициент 1,85 вариант «победа «Барселоны» и тотал меньше 4,5 мяча». «Барса» посильнее».



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