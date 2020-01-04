Эксперты: сборная России проиграет Канаде в финале МЧМ-2020 по хоккею

В финале молодёжного чемпионата мира сборная Канады сыграет со сборной России. Этот матч состоится завтра, 5 января. Начало запланировано на 21:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Дэйла Хантера в основное время можно с коэффициентом 2.02. Успех россиян оценён коэффициентом 2.85, ничья идёт за 4.30.

Итоговая победа Канады доступна за 1.65 (60%), а итоговый успех России идёт за 2.24 (40%).

По мнению аналитиков, встреча получится результативной. Тотал больше 6 шайб оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 6 шайб — коэффициентом 2.00.

Наиболее вероятный счёт — ничья 3:3 (9.40) и ничья 2:2 (10.50).

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.