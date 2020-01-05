Канада — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на финальный матч МЧМ-2020

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на финальный матч молодёжного чемпионата мира — 2020 между сборными Канады и России.



Ставка: Россия не проиграет в основное время за 1.80.



«Классика мирового хоккея. На этот раз 6:0 точно не будет, как на групповом этапе. Конечно, будет борьба. И очень вероятно, что будет овертайм. Но, думаю, Россия будет чемпионом. Был отличный матч со Швецией. Уступая со счётом 3:4, Россия не сломалась, сравняла счёт и забросила в овертайме решающую шайбу. У России могут возникнуть проблемы при игре в меньшинстве. Игрокам сборной России важно держать дисциплину, не удаляться. Думаю, им удастся успевать за канадцами и избежать ненужных удалений.



Канада смяла Финляндию в начале первого периода. У финнов при счёте 3:0 были моменты. Если смогли бы забросить, всё могло измениться, но им этого не удалось. Канада забросила четвёртую шайбу, и игра, по сути, закончилась. Можно сказать, что большую часть матча Канада играла не в полную мощь, контролировала игру и уже экономила силы на финал. Капитан канадцев получил травму и, возможно, не примет участия в финале. Это большая потеря для канадцев.



Думаю, команды не будут играть в закрытый хоккей. Ребята обеих сборных хорошо катаются, техничные, да и эти молодёжные сборные просто не могут играть от обороны. Только если какой-то команде в концовке матча нужно будет удерживать преимущество».



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