«Автомобилист» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Нефтехимик».



Ставка: ничья за 4.30.



«Похоже, неудачная серия «Автомобилиста» потихоньку перерастает в очередное пике. Накануне Нового года екатеринбуржцы проиграли на выезде «Амуру» и «Барысу» — отнюдь не самым грозным клубам КХЛ. 2020 год подопечные Андрея Мартемьянова начали с поражения в Магнитогорске, и чёрная серия достигла уже трёх матчей. Правда, все проигрыши случились в гостях, а теперь «Автомобилист» будет играть в родных стенах, но, как мы уже давно знаем, особой роли это не играет.



А вот «Нефтехимик», похоже, в новогодние каникулы времени даром не терял, о чем говорит тяжелая и минимальная победа нижнекамцев в Новосибирске. Понятно, там «Сибирь» вдруг перестала забиваться, но и заслуг «маленьких татар» принижать нельзя. Можно сказать, они постарались по максимуму использовать отдых, чтобы подготовиться к решающему рывку, который позволит им заскочить в зону плей-офф.



При таких раскладах силы соперников видятся совершенно одинаковыми, что прямым ходом ведёт к предсказанию ничьей в основное время. В дополнительное, думается, второе очко возьмёт тот, кому оно нужнее, то есть «Нефтехимик». Вряд ли матч будет многоголевым. В лучшем случае соперники забьют на двоих шайб пять».



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