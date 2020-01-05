Швеция — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч за 3-е место МЧМ-2020

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч за 3-е место МЧМ-2020 Швеция – Финляндия.



Ставка: победа Швеции за 1.90.



«Канада, Россия и Швеция — три сильнейшие сборные на этом молодёжном чемпионате мира. Думаю, шведы должны выиграть матч. Финны были чемпионами в прошлом году, в этом году у них не такая сильная команда и играет немного по-другому. Эти команды тоже играли на групповом этапе, и там только в овертайме шведы смогли победить. Но был первый матч команд на турнире. В матче за бронзу шведы должны выиграть в основное время, игроки у шведов выше классом, особенно защитники.



Это принципиальное противостояние. Возможно, мы не увидим результативный хоккей. Но команды друг с другом всегда играют жёстко, может быть много удалений и много большинства у команд. Предсказать количество шайб в этом матче не возьмусь».



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