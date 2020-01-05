«Челси» — «Ноттингем Форест»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2019/2020 «Челси» — «Ноттингем Форест».



Cтавка: победа «Челси» и обе забьют за 2.40.



«Мы отдыхаем, а в Англии всё идёт своим чередом. Казалось, недавно был тур АПЛ, а вот уже на носу матчи Кубка страны. Этот турнир имеет большее значение, чем Кубок лиги. Отношение к турниру более серьёзное.



Посмотрел на линию ФОНБЕТ по матчу «Челси» — «Ноттингем Форест», покопался в архивах и предлагаю такие ставки. Мне кажется, «Челси» забьёт в каждом из таймов. Коэффициент 1,55 может сыграть. «Челси» забьёт, «Ноттингем» забьёт и победа «Челси» — коэффициент 2,40.



Также тотал матча больше 3. Эта ставка может принести деньги, но не самые большие из-за низкого, но всё же верного коэффициента.



Всем — удачи. Болельщикам «Ноттингема» — терпения, фанам «Челси» — удачи и хорошей игры, а всем нам — хороших новогодних дней».



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