«Рома» — «Торино»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Серии А

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Торино».
Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 2.75.
«Фаворитами предстоящего матча являются римляне. Столичная команда сейчас демонстрирует более стабильную и содержательную игру. «Рома» сейчас на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды неплохой состав, и им вполне по силам будет остаться в еврокубковой зоне в конце сезона. Надеюсь, сможет найти себя в римском клубе Генрих Мхитарян. Обладая очень высоким потенциалом, он так и не смог проявить себя в предыдущих командах и показать тот уровень футбола, который демонстрировал в Дортмунде.
«Торино» — крепкий середняк первенства. Клуб сейчас на 10-й строчке в таблице. Предполагаю, примерно на такой же позиции туринцы закончат чемпионат. У «Торино» неплохой состав, однако команда уступает в мастерстве римским футболистам. Думаю, «Рома» без особых проблем сумеет заработать 3 очка в предстоящей встрече».
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