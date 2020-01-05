Во сколько играют Канада — Россия, где смотреть и какой прогноз на финал МЧМ-2020

5 января в решающем матче молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею встретятся сборные Канады и России. Начало — в 21:00. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на Первом канале.
Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Дэйла Хантера в основное время можно с коэффициентом 2.02. Успех россиян оценён коэффициентом 2.85, ничья — за 4.30.
Итоговая победа Канады доступна за 1.65 (60%), а итоговый успех России — за 2.24 (40%).
По мнению аналитиков, встреча получится результативной. Тотал больше 6 шайб оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 6 шайб — 2.00.
Наиболее вероятный счёт — ничья 3:3 (9.40) и 2:2 (10.50).
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