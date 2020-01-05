Канада — Россия: прогноз Максима Лебедева на финал МЧМ-2020 5 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на финальный матч молодёжного чемпионата мира — 2020 Канада U20 — Россия U20.



Ставка: победа Канады в основное время за 2.20.



«Итак, финал молодёжного чемпионата мира. Это же песня! Получить в рыло на 16-й секунде, отыграться, вести в счёте в две шайбы, профукать все полимеры, всё, что нажито непосильным трудом, опять отыграться и допинать шведов в овертайме. Как это по-брагински!



Но теперь это уже история. На повестке дня — волшебное слово «финал». Честно говоря, на финал мы поглядываем с опаской с того самого момента, как наши пацаны ринулись обнимать друг друга, забросив шведам решающую шайбу. Да что там на финал, второй полуфинал уже выглядел страшновато, вне зависимости от того кто из него на нас выходил. Что называется, хрен редьки не слаще, и этим хреном стала сборная Канады.



Против наших парней практически всё. По роду службы внимательно следящий за молодёжными чемпионатами мира аж с прошлого века, что-то не припомню, чтобы сборная России выигрывала у одного соперника два раза. Проигрывали два раза — бывало. А вот чтобы выиграли, убейте, не припомню. Во-вторых, канадцы точно не забыли те 0:6 и теперь будут заставлять нас страдать за каждую заброшенную им на групповом этапе шайбу. В далёком детстве я увидел дворового пса породы двортерьер размером с телёнка. Он сидел на цепи прикованным к будке, но, когда его доводили, бегал, захлёбываясь лаем, по всему двору, таская за собой на цепи эту самую будку размером с небольшую баньку. Именно такими представляю себе канадцев в финале. Не потому что финал, а потому что против России.



За нас разве только факт, что мы отдыхали на три часа больше. Но ладно бы, финны выпили у родоначальников всю кровь и слились бы в серии буллитов, закончившейся под утро. Так ведь нет, всё было решено быстро, поэтому такое преимущество можно и не считать.



Но серебро тоже неплохо. И Владислав Третьяк всё равно будет счастлив, и Брагина точно не снимут, а наградят. Да, проиграем, да, в основное время, но в борьбе и не больше чем в две шайбы».



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Канада — Россия. Прогноз: Лафренье ответит Брагину на унизительные 0:6 Ждём от Канады мощнейшего дебюта и быстрой заброшенной шайбы.