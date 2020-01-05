Канада — Россия: ставки на счёт финала МЧМ-2020, во сколько начало матча

В финале молодёжного чемпионата мира сборная Канады встречается со сборной России. Матч состоится сегодня, 5 января. Начало — в 21:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение канадцамм: поставить на победу подопечных Дэйла Хантера в основное время можно с коэффициентом 2.02. Успех россиян аналитики оценили коэффициентом 2.85, ничья идёт за 4.30.
Итоговая победа Канады доступна за 1.65 (60%), а итоговый успех России — за 2.24 (40%).
По мнению аналитиков, встреча получится результативной. Тотал больше 6 шайб оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 6 шайб — коэффициентом 2.00.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — ничья 3:3 (9.40) и 2:2 (10.50).
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