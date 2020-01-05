Швеция — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч за бронзу МЧМ-2020 5 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч за 3-е место молодёжного чемпионата мира 2020 Швеция U20 — Финляндия U20.
Ставка: победа Швеции с форой (-1) за 1.98.
«После полуфинала пришло осознание, что сборную Финляндии, похоже, перехвалили и не так страшен чёрт, как его малюют. Нет, они во всех матчах чемпионата мира, кроме полуфинального, выглядели вполне прилично и по-фински. Но родоначальники показали, что болт с правой резьбой на таких правильных финнов есть и вкручивать его в нужное место они умеют. Так что теперь «финскую сушилку» ломать не нам, а шведам.
А шведы знают, как это делать. И на групповом турнире они уже один раз это сделали. Плюс у них солидное преимущество по количеству времени, отведённого на отдых, хоть и доигрались до овертайма.
В общем, шведам нужно открыть счёт — и бронза у них в кармане. Но если и не откроют, не страшно, помним, как они у нас с 1:3 отыгрались. Матч будет сурово низовым, несмотря на то что матчи за третье место, традиционно, оказываются очень голевыми. Но не на этот раз, голы они оставят нам на финал.
В общем, шведы выиграют в основное время, счёт будет — 2:1 или 3:1. Но всё закончится в основное время».
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