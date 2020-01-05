Канада — Россия: прогноз Кори Пронмана на финальный матч МЧМ-2020

Известный канадский хоккейный журналист Кори Пронман дал прогноз на финальный матч МЧМ-2020 Канада — Россия.



Ставка: победа Канады в основное время за 2.20.



«Чёрт, никто ведь не понимает, что будет в финале с точки зрения тактики. Чего ждать, пассивной, терпеливой и аккуратной Канады или чего-то другого. Все смотрят на те 6:0. Но суть в том, что в любой день в любом спорте может случиться что-то такое, чего никто не ждал. Вы знаете людей, предсказавших 6:0? Вот и я не знаю. Никто такого не ожидал. Разве что сумасшедшие. Но в финале не стоит ждать чего-то подобного. Две прекрасные команды в борьбе за золото. И это будет та ещё битва. И плевать, что дважды за один турнир Канада и Россия друг друга никогда не обыгрывали. Это вообще не важно. Что они покажут на льду — куда важнее.



Чёрт, и я не очень понимаю, может ли помочь Канаде то поражение. Сколько раз канадцы классно играли против России. И сколько раз Россия классно играла против Канады. Это историческое противостояние. Это чистый спорт, где ничего не просчитаешь. Две шикарные команды, показавших всем, что они достойны финала. А там уже — будет круто. В чью-то сторону.



Я пристально наблюдал тот матч России с Канадой, в котором канадцев мрачно били, их переиграли по полной программе, их просто не заметили. Россия была мощнее, сильнее, умнее, круче. Но глупо же судить по одной игре. Я всё равно ставлю на Канаду. 3:2», — сказал Пронман.



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