«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2019-2020.



Ставка: минимум 3 мяча и обе забьют за 1.82.



«Очень любопытная встреча. И те, и другие неплохо выглядят, особенно «Реал Сосьедад». Первую часть сезона, 18 туров, на пятом месте закончил «Сосьедад». Много команда забивает — 32 мяча, на 1 мяч меньше, чем мадридский «Реал». Так было по итогам прошлого тура. Но много и пропускает — 23 гола. В последней встрече устроил перестрелку с «Осасуной» и победил 4:3.



В общем, «Реал Сосьедад» — команда, играющая сама и дающая играть соперникам. Это то, что и надо «Вильярреалу», у которого достаточно исполнителей, чтобы что-то придумать в атаке. Там и Касорла, и Морено, и Экамби, и Чуквуэзе.



Вроде бы «Вильярреал» поднабрал ход перед паузой — 2 победы одержал. Обыграли «Севилью» в гостях и «Хетафе». «Вильярреал» в порядке. Вполне он может забить «Сосьедаду», как и пропустить.



Вариант «обе забьют» напрашивается. Я бы сыграл «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,82. Ну и если вы внимательно смотрите за «Реал Сосьедадом», то команда очень мощно начинает. Так было и с «Барселоной», и «Осасуне» три за 20 минут забили. Дома «Реал Сосьедад» делает определенную ставку на быстрый гол. Поэтому «гол Сосьедада» в первом тайме» за 1,75 также рассмотрел бы», — сказал Генич.



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