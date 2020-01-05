Эксперты: игроки ставят на победу России в овертайме в финале МЧМ-2020 с Канадой

Финальный матч МЧМ-2020 Канада — Россия начнётся сегодня, 5 января, в 21:00 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
61% денег рынка приходится на победу Канады в основное время матча, 35% — на Россию, ещё 4% — на ничью.
На рынке «победа с учетом овертайма и серии буллитов» 59% денег приходится на Россию (коэффициент 2.05), 41% — на Канаду (1.77).
На то, что команды забросят как минимум 7 шайб, поставлено 13% объёма рынка при коэффициенте 2.08. 87% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.75).
Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу Канады в основное время. На этот исход поставлено 37% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех России в основное время (23%), на успех подопечных Валерия Брагина с учетом овертайма (20%), на победу североамериканцев с учётом ОТ (14%) и на то, что в матче будет меньше 7 шайб (6%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 190 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что Канада победит в основное время, с коэффициентом 2.20.
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