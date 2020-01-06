«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 6 января в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 3.90.



«Я прекрасно понимаю, что в нынешние времена такие понятия, как «честь флага», «уважение к самим себе», «чувство собственного достоинства», давно превратились в ничто. Значение имеют только деньги, и если команду отправляют на бесплатный турнир, то профессионалам совершенно наплевать на собственных болельщиков, на республику и на страну, которую они представляют. Но есть такое понятие – «хоккейный Бог». Он все видит, и «Салават Юлаев» рано или поздно, но будет наказан за своё позорное участие в Кубке Шпенглера. Лично я считаю, что лучшим наказанием для нынешнего «Салавата» будет непопадание в плей-офф Кубка Гагарина с последующей чисткой всего руководства. И ЦСКА должен положить начало торжественному спуску уфимцев с турнирной лестницы. Кубарем и через голову.



Потому что у ЦСКА как раз всё в порядке. И, как показал первый матч в Новом году, если и поднимали «армейцы» фужеры с шампанским, то не более одного. И, скорее всего, делали это уже на коньках, после чего пошли на тренировку. Конечно, нельзя исключать и того факта, что сочинцы в своём первом матче старались дышать в сторону и боялись зажигать в раздевалке свет, чтобы случайно не проскочила шальная искра, но… Но ЦСКА южан разрисовал под Хохлому и теперь должен сделать то же самое с «Салаватом». А там, бог даст, «Адмирал» с «Нефтехимиком» поднапрягутся и отправят Уфу туда, куда Макар телят не гонял.



В общем, болею не столько за ЦСКА, сколько против «Салавата», и в полной уверенности предрекаю победу москвичей, в основное время и с приличной разницей не менее чем в три шайбы».