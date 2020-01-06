«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз Алексея Серякова на матч КХЛ 6 января в Уфе

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА, который состоится 6 января в Уфе.



Ставка: гол ЦСКА в большинстве за 3.00.



«На дворе 5 января, а подопечные Николая Цулыгина находятся на самой границе зоны плей-офф: восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, идущий девятым «Адмирал» отстаёт на два очка (при игре в запасе), плюс поблизости находятся «Нефтехимик» (минус три балла) и «Амур» (минус шесть).



Иными словами, права на ошибку у «СЮ» не осталось. Ещё один неудачный отрезок отбросит их за пределы кубковой восьмёрки. Набирать очки нужно здесь и сейчас, вот только уровень ближайших соперников впечатляет. ЦСКА, «Локомотив» и московское «Динамо».



Единственный однозначный плюс — все эти матчи состоятся в Уфе. В остальном, ясное дело, будет сложно. Действующий обладатель Кубка Гагарина, например, только-только вернулся из Сочи, где разбил местный клуб со счётом 7:1 и забросил четыре шайбы в большинстве.



Тем не менее основа «Салавата Юлаева» восстановила силы и перезарядила батарейки, отступать хоккеистам уже некуда, а болельщики поддержат в трудный момент. ЦСКА, без вопросов, выше классом, но едва ли «армейцам» будет легко в Уфе. Ждём плотный и близкий матч, который дойдёт до концовки.



Проверим гол ЦСКА в большинстве за 3.00. «Салават» не лучшим образом действует в меньшинстве, а красно-синие в Сочи показали, что отлично умеют реализовывать лишнего. Коэффициент кажется завышенным».



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«Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз: Умарк и Метсола дадут бой чемпиону в Уфе Накануне ЦСКА выиграл в Сочи со счётом 7:1, но в Уфе будет тяжелее.