«Ювентус» — «Кальяри»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Кальяри».
Ставка: тотал больше 3,5 гола за 2.20.
«Ювентус» плохо закончил прошлый год – были проблемы в Суперкубке Италии. Сейчас же, как мне кажется, «старая синьора» настроена весьма решительно, чтобы наконец играть в яркий футбол, так называемый сарри-бол. Да, есть проблемы в линии хавбеков: не играет Бентанкур, он дисквалифицирован, травмирован Хедира. Но глобально у «Юве» по-прежнему очень мощный состав.
«Кальяри» — сенсация первого круга, очень приятная команда. И, мне кажется, учитывая манеру её игры и желание и амбиции «Ювентуса», матч получится достаточно открытым. Поэтому мой прогноз здесь – тотал больше 3,5 гола».
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