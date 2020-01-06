«Наполи» — «Интер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Интер».



Ставка: «Интер» не проиграет + тотал голов меньше 3,5 за 2.21.



«Понятно, что после увольнения Анчелотти и назначения Гаттузо прошло совсем мало времени, ничего не могло измениться в лучшую сторону, тем более что атмосфера в команде ещё напряжена. И после прихода Гаттузо «Наполи» торжественно проиграл «Парме» со счётом 1:2, затем была тяжёлая победа над «Сассуоло» 2:1 и место в середине турнирной таблицы. Честно говоря, я не уверен, что Гаттузо идеальный кандидат и ему удастся «Наполи» реанимировать.



Что касается «Интера», то там тоже ситуация сложна, но всё по-другому. «Интер» идёт вровень с «Ювентусом», он всерьёз борется за чемпионство и является настоящим конкурентом «Юве» в этом сезоне. Мне кажется, что команда Конте из-за этого может испытывать повышенное психологическое давление. Тут ещё и обидный вылет из Лиги чемпионов, были потеряны очки в матче с «Фиорентиной». На выезде «Интер» играет не так уверенно — и по содержанию, и по результатам.



«Интер» сейчас сильнее будущего соперника и по праву считается фаворитом, но сюрпризы здесь вполне возможны. «Наполи» непредсказуем, у команды великолепная атака, если все в настроении, то неаполитанцы могут забить много голов любому сопернику. Сделаю комбинированную ставку, чтобы перестраховаться. Выбираю вариант «Интер» не проиграет + тотал голов меньше 3,5 с коэффициентом 2.21».



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