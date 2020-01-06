«Ювентус» — «Кальяри»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Кальяри».



Ставка: «Ювентус» забьет ровно два гола за 3.58.



«Вряд ли «Кальяри» будет раскрываться в Турине, это смерти подобно. Оборону этой команды идеальной назвать сложно, особенно в последних матчах перед паузой, где их преследовали неудачи и «Кальяри» растерял много очков. Говоря о неидеальности их обороны, можно привести вот такой железобетонный факт: в нынешнем сезоне только в трёх матчах из 17 «Кальяри» не пропускал. Теперь вопрос: а сколько именно «Кальяри» пропустит? Давайте размышлять.



Поговорим о «Ювентусе». Надо сказать, что здорово находят взаимопонимание три футболиста атаки. Я говорю о связке Игуаин-Дибала-Роналду. Роналду много забивает, Дибала много креативит, Игуаин тоже в комбинационной игре участвует. Как на них отразится пауза? Ведь соперник серьёзный.



Сложно назвать «Ювентус» сверхрезультативной командой в этом сезоне. Да, она забивает, регулярно и в каждом матче, но забивает мало. Всего в четырёх случаях за 24 матча сезона «Ювентус» забивал больше двух. Представляете? Так что три гола в ворота «Кальяри» — это, наверное, много. Один гол — это, наверное, мало. Получается, два гола.



Давайте рассмотрим такую статистику. Я покопался, посмотрел и вот что заметил. За 17 туров серии А «Кальяри» в семи случаях пропустила ровно два мяча. Двойка — это самый часто встречающийся результат в графе пропущенных. В то же время «Ювентус», что удивительно, ровно в половине случаев было забито два мяча. В каждом втором матче было ровно два гола. Кстати, в предыдущем в игре с «Лацио» «Юве» забил один гол.



Цифры говорят в пользу того, что «Ювентус» забьёт ровно два гола в ворота «Кальяри» после зимней паузы. Коэффициент на это 3,58, ребят. Надо брать. Вот мой совет на этот матч».



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