«Наполи» — «Интер»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

6 января на стадионе «Сан-Паоло» в центральном матче 18-го тура итальянской Серии А «Наполи» примет «Интер». Встреча начнётся в 22:45 мск.
Аналитики выставляют практически равные котировки на обоих соперников с небольшим перевесом в пользу «Наполи». Подобная оценка шансов выглядит полным неуважением по отношению к «Интеру». Даже фора «0» на чёрно-синих идёт за коэффициент 2.05, что нас полностью устраивает.
Руководство «Наполи» само себе придумало множество проблем. Многие игроки недовольны положением дел в команде и хотят сменить клуб, а кандидатура Дженнаро Гаттузо на роль спасителя сезона в Серии А выглядит спорно. Неаполитанцы рискуют стать середняком и лишиться финансовой подпитки от участия в Лиге чемпионов.
У «Интера» фантастическая статистика во внутреннем первенстве. За предыдущие 17 туров команда Антонио Конте потерпела лишь одно поражение. Фора «0» на гостей принесёт нам возврат в случае ничейного исхода, а прибыль мы получим, если чёрно-синие добьются успеха. Шансы на проигрыш минимальные.
У неаполитанцев дома жалкие 11 очков за восемь матчей, а у «Интера» на выезде семь побед и одна ничья. Единственное поражение в нынешнем сезоне Серии А чёрно-синие потерпели в битве с «Ювентусом». «Наполи» в своём текущем состоянии — это совершенно другой уровень. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!
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