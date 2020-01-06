Во сколько играют «Наполи» — «Интер», где смотреть и какой прогноз на матч Серии А

6 января на стадионе «Сан-Паоло» в центральном матче 18-го тура итальянской Серии А «Наполи» примет «Интер». Встреча начнётся в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Прогноз «Чемпионата»: победа «Интера» с нулевой форой за 2.05.

Аналитики выставляют практически равные котировки на обоих соперников с небольшим перевесом в пользу «Наполи». Подобная оценка шансов выглядит полным неуважением по отношению к «Интеру». Даже фора «0» на чёрно-синих идёт за коэффициент 2.05, что нас полностью устраивает.



Руководство «Наполи» само себе придумало множество проблем. Многие игроки недовольны положением дел в команде и хотят сменить клуб, а кандидатура Дженнаро Гаттузо на роль спасителя сезона в Серии А выглядит спорно. Неаполитанцы рискуют стать середняком и лишиться финансовой подпитки от участия в Лиге чемпионов.



У «Интера» фантастическая статистика во внутреннем первенстве. За предыдущие 17 туров команда Антонио Конте потерпела лишь одно поражение. Фора «0» на гостей принесёт нам возврат в случае ничейного исхода, а прибыль мы получим, если чёрно-синие добьются успеха. Шансы на проигрыш минимальные.



У неаполитанцев дома жалкие 11 очков за восемь матчей, а у «Интера» на выезде семь побед и одна ничья. Единственное поражение в нынешнем сезоне Серии А чёрно-синие потерпели в битве с «Ювентусом». «Наполи» в своём текущем состоянии — это совершенно другой уровень.