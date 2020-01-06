«Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз».



Ставка: победа «Торонто» + тотал больше 5,5 шайбы за 2.20.



«Надо заметить, что «Торонто» выглядит на редкость прилично при новом тренере Шелдоне Кифе, который заменил отправленного в отставку Майка Бэбкока. У команды лучший показатель в НХЛ – 15 побед и 31 набранное очко в 20 матчах. «Мэйпл Лифс» забросили больше всех в лиге (82). При этом меньше всех пропустили (54). Но не за счёт того, что защитники стали больше сидеть в обороне и вся команда ушла в глухую защиту. А благодаря тотальному контролю шайбы. Если ты её никому не отдаешь, тебе просто не могут забить.

Большинство «Торонто» (36,6%) – тоже лучшее в НХЛ на этом отрезке, если считать с 20 ноября. И вообще, «Мэйпл Лифс» набирают очки в 10 матчах подряд. Такого с ними не случалось с 2006 года. То есть почти 14 лет канадская команда не играла так стройно.



С другой стороны – «Эдмонтон». Только четыре победы в 13 матчах. В эту серию попал и домашний матч с «Торонто» — его «Ойлерз» отдали со счётом 1:4. Суммарный показатель полезности двух лидеров – Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля – зашкаливает за «-20» за последние две-три недели.



2.20 – поскольку команды находятся в разном состоянии, я бы поверил в то, что «Торонто» одержит победу, при этом тотал в этом матче пробьёт 5,5. Такой матч двух канадских клубов с выраженным акцентом на атаку не может быть скучным. Ну а «Мэйпл Лифс» в эти дни банально сильнее».



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