«Автомобилист» – «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Сибирь».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.85.



«Автомобилист» сейчас находится в хорошей форме, показывает качественный хоккей, поэтому он должен победить, тем более матч пройдёт в Екатеринбурге. Хозяева добьются победы в основное время. Конечно, не назову «Автомобилист» явным фаворитом, так как в КХЛ большинство матчей получается упорными, но домашняя площадка и хорошая форма помогут команде Андрея Мартемьянова победить. Да и Новосибирск играет лучше дома, чем на выезде.



В прошлом матче «Автомобилист» обыграл дома «Нефтехимик» (3:0), и в предстоящем матче против «Сибири» трёх заброшенных шайб должно хватить для победы. У «Автомобилиста» хороший вратарь, и он не пропустит больше двух шайб. Правда, второй матч подряд «Автомобилист» не сыграет на ноль, и «Сибирь» сможет отличиться одной заброшенной шайбой. В целом «Сибирь» сейчас играет не так, как в начале сезона, когда были очень хорошие результаты. Я думаю, что «Сибирь» так и будет идти на 7-8-м месте до конца регулярного чемпионата», — сказал Вуйтек.



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