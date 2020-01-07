«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — СКА.
Ставка: ничья за 4.15.
«Сегодня нам предстоит разобрать весьма простой матч «Спартак» — СКА. Почему простой? Да потому что «Спартак» в 2020 году явно разочаровывает. Ну ладно, проиграл «Витязю» — бывает, Бог простит. Но после этого красно-белые влетели своему принципиальному сопернику бело-голубых тонов. Причём влетели всухую. Понятно, что у «Динамо» нынче роскошная оборона, но в таком принципиальном матче обходиться без заброшенных шайб никак нельзя – Знарок всё видит и всё понимает.
Теперь на повестке дня СКА, откуда нынешний главный тренер «Спартака» Олег Знарок, как мы помним, уходил в зените славы и вроде спокойно, но лишь потом мы узнали задним числом, сколько при этом посуды было перебито, а нервов испорчено. То есть и здесь будут принципиальные моменты, будет ожесточённая работа красно-белого тренерского штаба по запредельной мотивации своих игроков. И она будет проведена, и все нужные хвосты будут накручены, но вот поможет ли это нынешнему «Спартаку», который на данный момент играет, скажем честно, как команда, не попадающая в плей-офф.
И всё-таки хочется верить, что Знарок найдёт сперва нужные струнки у своих хоккеистов. А потом ещё болт с правой резьбой, который сумеет в нужное время вкрутить в нужное место своему уже бывшему клубу. Понимаю, что в текущих реалиях это выглядит фантастикой, но можно же позволить себе помечтать на Рождество? Вот я и мечтаю и в мечтах своих предсказываю ничью в основное время, с последующей победой «Спартака». Тем более что ФОНБЕТ делает такую ставку весьма аппетитной, прямо невозможно пройти мимо», — сказал Лебедев.
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