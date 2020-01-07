«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка лиги

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч полуфинала Кубка Лиги сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.41.



«Многие команды играют матчи Кубка лиги вторыми составами, но не эти. Тем более это дерби, и у «Сити» будут реваншистские настроения, так как в декабре они проиграли дома 1:2. «Юнайтед» настолько нестабильная и непредсказуемая команда, что предугадывать, как она сыграет, совершенно невозможно. Стоит обратить внимание на то, что «Юнайтед» не забивает два матча подряд. То есть с атакой всё не очень хорошо», — сказал Черданцев.



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