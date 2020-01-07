«Ак Барс» – «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Металлург».



Ставка: ничья за 4.25.



«О, какая сумасшедшая и интересная встреча нас ждёт. «Магнитка» победила накануне в домашнем сражении с «Сибирью» — 3:1. Казань тоже выиграла, но с трудом и в овертайме — со счётом 4:3 был повержен челябинский «Трактор». Там команда неготовая вышла, но с характером. Думали, легко обыграть смогут, а в итоге еле-еле. Потом они разозлились и начали действовать уже нормально, как обычно: серьёзно и ответственно. Побежали вперёд, защитники тоже активизировались и сыграли здорово — все атаки соперника загасили.



Матч хоть и в столице Татарстана состоится, но я бы выбрал ставку победа хозяев в овертайме. Очень трудный и серьёзный восточный поединок чемпионов Кубка Гагарина. У казанцев есть интересная вещь — харизма, а также игроки, способные сделать результат. А у «Магнитки» один хороший хоккеист недавно появился — Томаш Филиппи, прекрасный молодой чешский нападающий. Меня вот удивляет, что он один способен в отдельных случаях решить исход конкретного матча. Но проблема в том, что Томаш давно не выходил на лёд, а потому силёнок ему может и не хватить.



В Казани есть тренер, который неплохо разбирает все матчи. Он может сделать так, чтобы подстроить под каждого конкретного противника своих ребят, даже создать некие проблемы для атакующих хоккеистов с противоположной стороны. У «Ак Барса» есть два активных забрасывающих звена. Дома все должно быть хорошо, но победить если и смогут, то только в овертайме. Но это я так думаю, на деле все может сложиться иначе.



Сталевары почувствовали свою игру. Близится рекорд у Сергея Мозякина. Может, он его поставит в этом поединке. И тогда для молодёжи пример для подражания. Здорово сыграл до этого, активный такой, забрасывающий, всё грамотно делает. Ему могут создать большие проблемы казанцы», — сказал Кожевников.



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