«Спартак» – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на встречу регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА.
Ставка: победа «Спартака» с учётом овертайма за 2.35.
«Спартак» в этом сезоне показывает хорошие результаты. Правда, в последних матчах он сыграл неудачно, но сейчас я отдаю небольшое преимущество московской команде. «Спартак» сейчас возглавляет Олег Знарок, который раньше работал в СКА, так что ему важно обыграть свою бывшую команду.
«Спартак» проиграл в прошлом матче московское дерби с «Динамо» (0:3), но динамовцы сейчас — одна из лучших команд КХЛ. Тяжело сейчас сравнить «Спартак» и «Динамо», но после этого поражения спартаковцы будут стараться выиграть у Санкт-Петербурга в принципиальном матче.
Я бы не сказал, что «Спартак» очевидный фаворит, но качество его игры и тот фактор, что главный тренер команды знает игру соперника, повлияют на исход этого матча. Да и СКА сейчас находится не в лучшей форме и не сможет победить в гостях против одного из конкурентов. Меня очень удивило поражение СКА от «Йокерита» (0:6), уж очень большая разница в счёте. Я думал, что «Йокерит» одержит победу, но не рассчитывал на такой разгром», — сказал Вуйтек.
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