Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Спартак» – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

«Спартак» – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на встречу регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА.

Ставка: победа «Спартака» с учётом овертайма за 2.35.

«Спартак» в этом сезоне показывает хорошие результаты. Правда, в последних матчах он сыграл неудачно, но сейчас я отдаю небольшое преимущество московской команде. «Спартак» сейчас возглавляет Олег Знарок, который раньше работал в СКА, так что ему важно обыграть свою бывшую команду.

«Спартак» проиграл в прошлом матче московское дерби с «Динамо» (0:3), но динамовцы сейчас — одна из лучших команд КХЛ. Тяжело сейчас сравнить «Спартак» и «Динамо», но после этого поражения спартаковцы будут стараться выиграть у Санкт-Петербурга в принципиальном матче.

Я бы не сказал, что «Спартак» очевидный фаворит, но качество его игры и тот фактор, что главный тренер команды знает игру соперника, повлияют на исход этого матча. Да и СКА сейчас находится не в лучшей форме и не сможет победить в гостях против одного из конкурентов. Меня очень удивило поражение СКА от «Йокерита» (0:6), уж очень большая разница в счёте. Я думал, что «Йокерит» одержит победу, но не рассчитывал на такой разгром», — сказал Вуйтек.

«Спартак» — СКА. Прогноз: Кудашов наконец-то снимет проклятье Знарка
Две предыдущие встречи команд завершились со счётом 3:2 в пользу красно-белых.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020