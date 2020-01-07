«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Мг.



Ставка: ничья за 4.20.



«Сегодня у нас на повестке дня весьма интересное противостояние в Казани, куда пожаловала «Магнитка» собственной персоной. Оба соперника нынче на подъёме, «большие татары» намедни обыграли «Трактор», взявшись за ум в третьем периоде. У «металлургов» победная серия и вовсе насчитывает уже четыре матча, причём две победы пришлись на 2020 год.



Мне довелось посмотреть матч «Ак Барс» — «Трактор» под комментарий на татарском языке, который сам по себе великолепен. Говорить по-татарски не начал, но уже кое-что понимаю. По итогам матча у меня сложилось впечатление, что Дмитрий Квартальнов только-только выпустил своих парней из-под гнёта повышенных нагрузок, что стратегически абсолютно верно. А возможные тактические недостатки, вытекающие при этом компенсируются имеющимся очковым запасом.



С учётом вышеизложенного грядущий казанский матч представляется столкновением приблизительно равных соперников, несмотря на то что «Ак Барс» и «Магнитку» разделяют в турнирной таблице пяток строк и десяток очков. Как мы видим, «металлурги» исправно сокращают это отставание, и их динамика движения по сезону в настоящий момент лучше казанской.



В общем, всё нам говорит за ничью в основное время. Тот, кто последним сравняет счёт, тот и победит в овертайме или по буллитам, и есть подозрение, что это будут гости», — сказал Лебедев.



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