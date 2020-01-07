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«Спартак» – СКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

«Спартак» – СКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА.

Ставка: победа «Спартака» в основное время за 3.65.

«Вот это для меня страшный прогноз. Два гранда, две очень серьёзные команды. Давайте рискнем и попробуем взять победу москвичей, но в очень упорном противостоянии. Конечно, никаких 0:6 здесь точно не будет — выводы сделаны питерцами. Мозги там уже всем давно прочистили.

Я берусь предсказать точный счёт — 3:2 в пользу хозяев льда. СКА играет очень неуверенно, несмотря на недавнюю победу над минским «Динамо» — 4:1, тогда как «Спартак» нашёл сейчас свою игру. А после крупного поражения со счётом 0:3 от «Динамо» московского красно-белые ребята сделают соответствующие выводы. Все будут работать на команду, немного нос подняли. Но речь тут о хоккеистах, а не о тренерах. Они раскатались, теперь сделают только то, что скажет Знарок перед матчем. Я вот сам на игру собираюсь прийти, посмотреть, поддержать ребят. Может, им это как-то поможет одолеть соперника», — сказал Кожевников.

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Две предыдущие встречи команд завершились со счётом 3:2 в пользу красно-белых.
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