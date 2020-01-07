«МЮ» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на полуфинальный матч Кубка Лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч полуфинала Кубка Лиги сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 3.00.
«Сегодня мы говорим об английском футболе, в частности о первом из двух полуфиналов Кубка лиги. Противостояние команд из Манчестера: «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед».
Судя по той форме, в которой сейчас находятся подопечные Сульшера, они переживают не лучшие времена. Результаты не радуют, в отличие от тех, которые есть у соседей и земляков. Поэтому я предлагаю сделать две ставки по линии ФОНБЕТ. Коэффициенты любопытные, что позволяет выиграть неплохие деньги.
Первая ставка — забьёт только «Манчестер Сити» с коэффициентом 3,0. Это очень хороший и верный коэффициент. Вторая ставка, кто первым забьёт свой второй гол, коэффициент 1,87 на «Манчестер Сити».
В победе «Манчестер Сити» не сомневаюсь. Большие сомнения в том, что «МЮ» сможет отправить мяч в ворота соперника. Очень сложно строить предположения, не видя составов, относительно того, какая будет игра, верховая или низовая», — сказал Казаков.
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