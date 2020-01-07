«Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»: прогноз Юрия Розанова на игру 1/2 финала Кубка лиги

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на полуфинальный матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.72.



«Ох, давно «Манчестер Юнайтед» не забивает! Пора же. А «Манчестер Сити»? Даже от «Порт Вейла» пропускает! Поэтому, не отрицая того, что «Сити» в этой паре фаворит, я спляшу от хозяев. Конечно не вприсядку: ещё чего! Первый матч, до поры команды вообще по идее осторожничать должны. Так что отдав должное «пора» (и тут гол круглый играть приходится, иначе мало платят), я по матчу в целом вижу всё-таки скорее низ», — сказал Розанов.



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