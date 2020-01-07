«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Гусева на встречу Кубка лиги

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: ничья за 4.28.



«Этот матч пройдёт 7 января, когда команды отойдут от страшной гонки в boxing day, когда приходилось играть в невероятном темпе.



Если честно, этот Кубок — не самый важный в системе английских турниров. Тем не менее англичане серьёзно относятся ко всем футбольным делам. Я уверен, что и в этот раз оба клуба серьёзно отнесутся друг к другу. Напомню, что в полуфинале нас ждёт два матча. Сначала на ранних стадиях команды играют по одному матчу между собой, как и в финале, но в полуфинале коллективам даётся возможность встретиться друг с другом дважды.



“Манчестер Сити” показывает удивительный результат — в последних четырёх розыгрышах именно этого Кубка команда Гвардиолы победила трижды (2016, 2018, 2019). Но в 2017 году победил “Манчестер Юнайтед”, который в том розыгрыше выбил из сетки “Манчестер Сити”, выиграв со счётом 1:0. Сразу скажу, что ответный матч на поле “Сити” будет не совсем скоро — 28 января. А кто будет потенциальным соперником команд из Манчестера в финале? “Лестер” или “Астон Вилла”.



Когда эти команды встречаются друг с другом именно в этом турнире, гости никогда не выигрывают. Статистика такая — три победы “МЮ”, три победы “Сити” и ничья. В последний раз коллективы встречались 7 декабря в рамках английской Премьер-лиги, когда “Сити” проиграл своим землякам со счётом 1:2. Если взять чемпионат 2018-2019 годов, то мы увидим две победы “МС”.



Ещё стоит отметить, что после Нового года команды уже провели тяжёлые матчи, ведь их соперниками не были проходные клубы. Мне представляется, что в этом матче будет равенство. Может быть, команды отложат выяснение отношений на второй поединок. Я считаю, что в этот раз будет ничья», — сказал Гусев.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз: дерби в Кубке лиги выйдет на славу Философия Гвардиолы позволит Сульшеру скрыть недостатки «МЮ» и сыграть в свой любимый футбол.