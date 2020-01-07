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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру Кубка лиги

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру Кубка лиги
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» в первом полуфинальной игре Кубка лиги сезона-2019-2020.

Ставка: ТБ 3 за 2.05.

«Недавно играли команды в чемпионате Англии. И там грянула сенсация. Всё-таки каждое поражение «Манчестер Сити» продолжает удивлять. Но в этом сезоне их не так мало. Соперники подстроились под игру команды Гвардиолы. А он сам ничего особенно менять не хочет. Это уже заметно. Ну и проблема с составом существует, не хватает игроков в центре обороны. Травмы свою роль негативную играют. «Сити» нужны особенные центральные защитники — с высокой скоростью, умеющие вести единоборства на любом участке. Сейчас же нет возможности использовать всех лучших. Соперники пользуются этим.

Трансферное окно открылось в Англии. И я бы точно ждал от «Сити» решительных шагов. Но пока не видно. А обновление однозначно нужно.

«МЮ» показал, как можно играть с «Ман Сити», как использовать его слабину. Но это было в выездной игре. Здесь — домашняя. И придётся «Юнайтед» сыграть посмелее. Да, противостояние из двух матчей. Но выигрывать надо «МЮ» на «Олд Траффорд», на «Этихаде» будет в разы сложнее. Поэтому жду, что игра будет достаточно открытой, «Сити» от своей модели не отойдёт. Сыграю «тотал больше 3 мячей», — сказал Титов.

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