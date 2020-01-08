«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 8 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив».



Ставка: победа «СЮ» с форой (-1,5) за 3.65.



«К сожалению (не уфимскому, а сугубо моему, патриотическому), ЦСКА не смог отомстить «Салавату Юлаеву» за то, что те опозорили свою республику и всю нашу страну на Кубке Шпенглера. Кстати, мнения по этому поводу разделились кардинально. Кто-то считает, что «Салават» вправе играть, как захочет, на международном турнире, где он в единственном числе представляет российский хоккей. Кто-то даже пошёл дальше меня, предложив за такой позорный результат не только лишить уфимский клуб десятка очков в чемпионате КХЛ, но и вообще отправить их на годик в ВХЛ для перевоспитания. Чтобы другим неповадно было. Истина же, как обычно, лежит где-то посередине. Была надежда, что ЦСКА восстановит справедливость, но и она оказалась несбыточной.



А несбыточной она оказалась потому, что «Салават» выглядел в своём первом матче в 2020 году вполне огурцом-молодцом. И атакующие порывы лидера первенства душил исправно и сам забивал. Конечно, нельзя не заметить, что весьма средне сыграл Илья Сорокин (вообще-то голкипер национальной команды, если кто забыл), пропустивший четыре шайбы после 27 бросков. В общем, это был не лучший матч ЦСКА в плане реализации, но вполне обычный в плане игры. И «Салават» её взял. И теперь будет брать матч с «Локомотивом».



Правда, в противостоянии с «железнодорожниками» есть небольшой нюанс, который можно легко вычислить по статистике личных встреч. Дело в том, что в последние года три ярославцы весьма успешно играют с уфимцами, выиграв у них пять «междусобойчиков» из шести. Поможет ли этот тренд «Локомотиву» на этот раз? Не уверен, тем более что первый матч в текущем сезоне ярославцы на своей площадке выиграли более чем уверенно, а командную месть, как известно, ещё никто не отменял.



В общем, если «Салават» сыграет с «Локомотивом» так, как сыграл с ЦСКА, то проблем с результатом у хозяев не будет. Поэтому лично я ставлю на домашнюю победу уфимцев с приличным преимуществом в две-три шайбы. Конечно же в основное время».