«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 8 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 1.72.



«Сегодня у нас весьма интересный матч «Динамо» (Москва) – ЦСКА, и это уже четвёртый «междусобойчик» этих соперников в нынешнем сезоне. Два матча выиграли «армейцы», один – бело-голубые. То есть теперь как бы справедливость требует, чтобы динамовцы победили. И к этому, между прочим, всё и идёт.



В предыдущем туре красно-синие проиграли в Уфе. Проиграли по счёту, выиграв практически по всем остальным показателям. Не блистал Сорокин, и этим, в сущности, всё и решилось. Вообще, нынешний сезон для голкипера национальной команды складывается далеко не лучшим образом. Несмотря на лидерство его клуба, в котором есть и его немалая заслуга, предыдущего блеска в игре вратаря уже нет. И при таких раскладах на будущем чемпионате мира ему быть в лучшем случае третьим, если вообще туда попадёт.



У «Динамо» же как раз противоположная картина. Оборона у бело-голубых нынче кремень, не случайно же они два первых матча в Новом году выиграли всухую, и, между прочим, у ЦСКА 25 декабря тоже выиграли всухую. То есть весьма мощная «армейская» атака выходит на ещё более мощную динамовскую оборону — и кто в итоге окажется лучше?



На мой взгляд, лучшей будет «армейская» атака. Потому что ЦСКА проиграл предыдущий матч в Уфе, а два и более матчей в нынешнем сезоне красно-синие проигрывали лишь однажды, в начале ноября. Во-вторых, потому что для «Динамо» это будет второй матч за двое суток. И хотя в первом в соперниках был «Амур», но сильно легче от этого не станет.



Всё это вместе позволяет сделать прогноз, что в обсуждаемом нами матчи должны победить гости. Особой крутизны в этой победе не будет, скорее всего, она и вовсе станет минимальной. Зато будет одержана в основное время».