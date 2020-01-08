«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Юрия Розанова на полуфинал Суперкубка Испании

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании «Валенсия» — «Реал».



Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.97, тотал больше 3 мячей за 1.84.



«Убедительная победа над «Хетафе» сама по себе не гарантирует мадридцам победу с «Валенсией». Это а) Кубок, б) нейтральное поле (хоть болельщиков «Реала» должно быть больше) и в) «Валенсия» отродясь «Реал» не боялась. Так что помимо «верха» (и те и другие не возражают против него в принципе, но в последнее время что-то нечасто его играют) я позволю себе немного склониться в пользу андердога. Почти двойка за полгола форы — не так плохо», — сказал Розанов.



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