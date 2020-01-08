«Валенсия» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на полуфинал Суперкубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Валенсия» — «Реал Мадрид».



Ставка: тотал первого тайма меньше 1,5 мяча за 1.60.



«Испанские футбольные чиновники придумали очередной маразм в виде турнира в Саудовской Аравии посреди сезона с участием четырёх команд. Отдельный анекдот – это участие в этом турнире мадридского «Реала». Он не является чемпионом Испании, не является обладателем второго места, не является победителем Кубка Короля и не играл в финале этого турнира. Что же там делает «Реал»?

Регламент турнира был придуман уже тогда, когда прошлый сезон уже закончился, придуман под мадридский «Реал», чтобы он и его звёзды смогли поучаствовать в этом турнире и привлекли к нему больше внимания болельщиков в Саудовской Аравии и других странах. Придумали так, что в Суперкубке играют два финалиста Кубка Испании и те две команды, которые за их исключением заняли самые высокие места в чемпионате. Таким образом, четвёртой командой там оказался «Реал» — обладатель третьего места в последнем чемпионате Испании.



Тем не менее в матче с «Валенсией» «Реал» выглядит фаворитом. Жеребьёвка полуфиналов была слепой – там могло выпасть мадридское дерби против «Атлетико» или «класико» против «Барселоны», но в итоге попалась «Валенсия». Я думаю, что организаторы турнира очень хотят, чтобы «Реал» в финале сыграл против «Атлетико» или «Барселоны», чтобы был кассовый матч. Поэтому я не удивлюсь, если судейство будет в пользу «Реала» — какой-нибудь пенальти в концовке или спорное решение будет в пользу «Реала». Турнир не особенно серьёзный, но лучше чтобы в его финале был «Реал».



Для всех так лучше, кроме «Валенсии». Она великолепно провела концовку прошлого сезона, заняла первое место в группе Лиги чемпионов с «Аяксом» и «Челси», набирала очень много очков в концовке прошлого года. Всего в четырёх очках команда находится от попадания в зону Лиги чемпионов. С тех пор как «Валенсия» одержала все эти достижения, команда стала только сильнее, поскольку было очень много травмированных футболистов, которые сейчас вернулись в строй. В Саудовскую Аравию поехали Гамейро, Гуэдеш и Черышев. Я так понимаю, что все они готовы выйти на поле.



«Реал» — фаворит, но он поехал в Саудовскую Аравию без Бензема и Бэйла. Оба получили травмы на последних тренировках, их отсутствие уменьшает вероятность голов. Тут логично подумать о ставке на тотал меньше 3. Я сразу взял эту ставку, как только узнал новость, что Бензема и Бэйл не поедут на турнир. Но в концовке матча может пойти качельная игра – кто-то будет идти ва-банк, команды раскроются и голов может быть много. Я порекомендую более проверенную ставку – тотал меньше 1,5 по итогам первого тайма. Новый турнир, новый стадион, новый город – команды будут какое-то время осваиваться. Думаю, что первый тайм будет не таким богатым на голевые моменты".

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