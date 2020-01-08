«Валенсия» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на полуфинал Суперкубка Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании сезона-2019/2020 «Валенсия» – «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Валенсии» за 3.65.



«Суперкубок впервые проводится в таком формате. Играет победитель Ла Лиги, Кубка Испании, третье и четвёртое места чемпионата прошлого сезона.



«Валенсия» вышла в 1/8 финала ЛЧ, продемонстрировав свой высочайший класс, «Реал» сделал то же самое. Но у команд есть травмированные игроки, которые не смогут принять участие в матче: Бэйл, Бензема, Азар (все – «Реал Мадрид»), Гедеш, Морено (оба – «Валенсия»). Морено – лучший нападающий команды. Все футболисты находились в хорошей форме, конечно, это огромные потери для обоих коллективов.



Свой шанс у «сливочных» получат Иско, Родриго, Йович. Вальверде в этом сезоне демонстрирует классную игру, он будет одним из ключевых футболистов на поле. Состав «Реала» позволяет рассчитывать на победу: Куртуа, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро. За «Валенсию» в этой игре могут решить такие футболисты, как Солер, Парехо и Макси Гомез, который должен себя проявить в нападении.



Игра будет равной, шансы примерно одинаковые, думаю, что «Валенсия» может преподнести сюрприз и выбить мадридцев из турнира».



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