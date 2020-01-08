«Валенсия» — «Реал»: прогноз Михаила Поленова на матч Суперкубка Испании

Известный футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании «Валенсия» — «Реал».
Ставка: ничья за 3.86.
«Уже объявлено, что не будет играть Бензема. Модрич, говорят, посматривает в сторону Соединённых Штатов Америки. Это всё так или иначе влияет на исход. Та же “Барселона” не взяла с собой сразу несколько основных игроков. Можно сделать вывод, что испанские гранды не очень серьёзно относятся к новому турниру, но трофей есть трофей, и раз уже ввязались в борьбу за него, то отступать уже некуда. Есть и своя мотивация у многих старичков, ведь если хорошо себя проявить именно в Саудовской Аравии, потом можно найти отличное место для завершения карьеры.
Я бы предложил вам задуматься над вариантом с ничьей. На это всегда дают большой коэффициент. Это хорошая ставка. Но если вы не хотите рисковать, то попробуйте сыграть ничью в первом раунде. Команды очень хорошо друг друга знают. “Валенсия” сейчас вообще очень неплоха, а “Реал” забыл, что такое пропущенные мячи.
Как же потрясающе стал проявлять себя Тибо Куртуа, который наконец-то нашёл себя прежнего в Испании. Всё это вместе говорит о том, что игра может получиться “низовой”. Плюс ещё фактор перелёта, другой страны и нового формата турнира. Исходя из текущей формы обоих клубов, ничья в этом поединке устроит всех».
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