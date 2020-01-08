«Валенсия» — «Реал»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Суперкубка Испании

Известный футбольный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании «Валенсия» — «Реал».



Ставка: «Реал» не проиграет и общий тотал матча меньше 3,5 за 1.98.



«Всё-таки мне не кажется, что мадридский «Реал» является очевидным фаворитом, в том числе, конечно, и потому, что в составе мадридского «Реала» отсутствует Карим Бензема. А это всё-таки главная и самая важная фигура в атаке у «Королевского клуба», особенно после ухода Криштиану Роналду. Бензема раскрылся полностью, как мне кажется, и стал одним из лучших нападающих Европы просто по функционалу своему, поскольку он опасен и как снайпер, он великолепен и в подыгрыше. Без него придётся как-то мадридскому «Реалу» обходиться.



Кто сыграет в атаке — это тоже вопрос. Тот же Лука Йович, например, считается одним из главных разочарований испанского сезона и абсолютно заслуженно. Поэтому я бы не стал так вот уж говорить очевидно о том, что мадридский «Реал» здесь фаворит.



Мне кажется, что у мадридского «Реала» могут быть проблемы, и при этом не кажется, что матч получится сверхрезультативным, потому что «Валенсия» команда прагматичная и рациональная, она знает, как играть против мадридского «Реала». Сама «Валенсия» забивает не то чтобы очень много, но при этом мало позволяет создавать моментов соперникам.



Отсутствие Карима Бензема явно ослабит атаку мадридского «Реала». В целом, конечно, состав у «Реала» вполне боеспособный: и в обороне, и в центре поля там есть кому сыграть. Но вот все те факторы, о которых я уже рассказал, как кажется, не дают верить в то, что матч получится очень ярким и очень результативным.



Поэтому, как мне кажется, опять же здесь можно рассмотреть такую комбинированную ставку. Да, мадридский «Реал» не очевидный фаворит, и может быть ничья, но вряд ли «Реал» проиграет. Так что Х2, то есть мадридский «Реал» не проиграет и общий тотал матча меньше 3,5 с коэффициентом 1.98. Два-три мяча команды, может быть, и забьют, но вряд ли больше».



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