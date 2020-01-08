«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Гутцайта на матч полуфинала Кубка лиги

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч полуфинала Кубка Лиги сезона 2019/2020 «Лестер» — «Астон Вилла».
Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.86.
«Любопытным должен быть матч, потому что «Лестер» дома, конечно, фаворит. Команда в неплохой форме, но одно дело тягаться с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» и совсем другое дело принимать команду из нижней части таблицы, да ещё и на своём поле.
У «Астон Виллы» есть серьёзные проблемы с составом. Травму недавно получил основной вратарь Том Хитон, также не сыграет в этом матче важный нападающий для этого клуба Уэсли, будет отсутствовать Макгинн.
Мне кажется, что две последние потери очень серьёзно могут сказаться на атакующим потенциале «Астон Виллы», и поэтому я не думаю, что эта команда сможет эффективно проявить себя в атаке против одной из самых надёжных линий обороны в английском чемпионате.
Так что мой прогноз на эту встречу — это тотал меньше 3 с расходом. Коэффициент на такую ставку 1.86».
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