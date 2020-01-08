Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Гутцайта на матч полуфинала Кубка лиги

«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Гутцайта на матч полуфинала Кубка лиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч полуфинала Кубка Лиги сезона 2019/2020 «Лестер» — «Астон Вилла».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.86.

«Любопытным должен быть матч, потому что «Лестер» дома, конечно, фаворит. Команда в неплохой форме, но одно дело тягаться с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» и совсем другое дело принимать команду из нижней части таблицы, да ещё и на своём поле.

У «Астон Виллы» есть серьёзные проблемы с составом. Травму недавно получил основной вратарь Том Хитон, также не сыграет в этом матче важный нападающий для этого клуба Уэсли, будет отсутствовать Макгинн.

Мне кажется, что две последние потери очень серьёзно могут сказаться на атакующим потенциале «Астон Виллы», и поэтому я не думаю, что эта команда сможет эффективно проявить себя в атаке против одной из самых надёжных линий обороны в английском чемпионате.

Так что мой прогноз на эту встречу — это тотал меньше 3 с расходом. Коэффициент на такую ставку 1.86».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020