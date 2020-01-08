«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Алексея Серякова на матч КХЛ 8 января

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив».



Ставка: гол в каждом периоде за 2.01.



“Салават Юлаев” начал 2020 год лучшим из всех возможных способов, сразу же хлопнув на своём льду действующего обладателя Кубка Гагарина (4:2). Самое главное, что это был вовсе не тот матч, где фаворит владел инициативой с начала и до конца, но уступил из-за блистательной игры вратаря или невезения.



Юха Метсола, конечно, подтаскивал в нужные моменты и совершил 32 сейва, но дело совсем не в этом. Подопечные Николая Цулыгина действительно ни в чём не уступили ЦСКА и полностью заслужили два очка. Теперь самое главное — собраться с силами и эмоциями после столь яркого успеха. Победа над ЦСКА очень важна для обретения уверенности, однако за неё тоже дают всего два очка. То есть всех проблем команды она не снимает. А положение у уфимцев по-прежнему затруднительное.



“Локомотив” тоже находится на шестой строчке в своей конференции, но о возможном непопадании в плей-офф речи не идёт. Больше того, подопечные Майка Пелино имеют неплохие шансы подняться повыше. Словом, в Уфе ожидается бойня двух команд, которые рассчитывают укрепить свои позиции. Мы бы выбирали между ТБ 4,5 шайбы за 2.07 и голом в каждом периоде за 2.01. В шести предыдущих очных встречах забрасывалось как минимум четыре шайбы, а в пяти случаях их было не меньше пяти.



Атака у обеих сторон в 2020 году пока смотрится крайне бодро, так что ожидать засухи не приходится. На наш взгляд, команды забросят не менее 4-5 шайб и подарят зрителям симпатичный хоккей».

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