«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч полуфинала Суперкубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Мадрид» в полуфинале Суперкубка Испании.



Ставка: победа «Реала» в один мяч за 4.20.



«Необычный формат Суперкубка Испании. Всё впервые будет. Но сейчас мода — играть Суперкубки на других континентах, в других странах. Всё равно поддержка у «Реала» и в Саудовской Аравии будет невероятной. Во всяком случае болельщиков «Валенсии» точно будет меньше.



Потерь, конечно, у «Реала» хватает. Рамос вернётся, он пропускал игру с «Хетафе» из-за дисквалификации. Но не будет Бэйла и Бензема, а это уже серьёзно. Без француза в атаке будут проблемы. Но молодёжь должна брать на себя. Игра-то у «Реала» сейчас есть. Это было видно по матчу с крепким «Хетафе», который с лёгкостью разобрали. Полузащита в полном порядке. Нужно будет реализовывать моменты.



«Валенсия» в последнем матче нравилась до того момента, пока не забила. Потом инициатива ушла к «Эйбару». И счастье «Валенсии», что она не пропустила и сохранила победный счёт.



Я всё-таки ставлю на «Реал» — на минимальную победу. Опыт средней линии, хорошая готовность Модрича — всё это козыри «Реала». Игра «Валенсии» очень зависит от эмоций, нет баланса. И это скажется. Честно говоря, голов много не жду. Думаю, 1:0 или 2:1 «Реал» победит», — сказал Титов.



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