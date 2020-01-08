«Валенсия» — «Реал»: прогноз Константина Генича на полуфинал Суперкубка Испании

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Мадрид» в полуфинале Суперкубка Испании.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.95.
«В чемпионате Испании пока перерыв, так как Суперкубок Испании проводится в новом формате. Любопытную формулу задумал президент федерации Луис Рубиалес. Как вы знаете, в ближайшие три года Суперкубок будет разыгрываться в Саудовской Аравии. За это федерация получит € 120 млн. Половина достанется федерации, половину распределят между командами.
В первом полуфинале играют обладатель Кубка Испании «Валенсия» и мадридский «Реал». У мадридцев не будет Гарета Бэйла и Карима Бензема. Оба получили травмы. Не сыграет и Эден Азар. Давно травмирован Асенсио. Как-то придётся перестраивать атаку Зинедину Зидану. Шанс очередной получит Лука Йович. Есть ещё Винисиус, Иско и Родриго. Как-то покрутить Зидан может. Но из-за отсутствия Бензема многое может подломиться в действиях «Реала» в атаке.
«Валенсия» сейчас очень неплохо выглядит. К сожалению, травму получил Родриго. Он не сыграет. А вокруг него многое строится в атаке у валенсийцев. Нет по-прежнему Гонсало Гедеша, зато вернулся Денис Черышев. В последнем матче он выходил на несколько минут против «Эйбара».
Чуть больше 20 градусов в Джидде, где будут проходить матчи. Кто знает, может быть, прописано, чтобы это было шоу, ярко, для болельщиков. Хотя билетов в настоящий момент продано немного. А может быть, этот Суперкубок в таком формате клубам до лампочки.
Думаю, первый тайм уйдёт на разведку. Во втором, возможно, команды рискнут и с помощью замен что-то подкорректируют. Сыграю одну из любимых ставок «второй тайм результативнее первого» за 1.95».
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