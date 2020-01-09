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«Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз Дениса Казанского на игру КХЛ

«Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз Дениса Казанского на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на игру регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Адмирал».

Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 1.53.

«Я бы взял победу «Автомобилиста», потому что команде нужно набирать очки в своей конференции. «Адмирал», который взял максимум в Нижнем Новгороде, в какой-то степени может и успокоиться. А вот «Автомобилисту» терять очки после поражения в овертайме от «Сибири» просто-напросто нельзя. Здесь история встреч полностью за «Автомобилистом» — шесть побед подряд. И здесь победа хозяйской команды», — сказал Казанский.

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